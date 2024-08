Si anima il mercato in uscita dei rossoneri: il regista francese, nonostante la trasformazione della scorsa stagione, non rientrerebbe nei piani.

Yacine Adli potrebbe trovare nel Brentford una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera visto che il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca sembra non considerarlo più di tanto. Gli spazi ridotti e un ruolo ai margini del progetto rossonero indicano che un cambiamento d’aria potrebbe essere la soluzione migliore sia per il giocatore che per il club milanese.

Yacine Adli

La rinascita

Analizzando la stagione 2023-2024 di Adli emergono numeri di tutto rispetto che testimoniano il suo contributo alla squadra, nonostante il ruolo non di primo piano. Con 24 presenze in Serie A, 4 in Europa League, 2 in Coppa Italia e 3 in Champions League, per un totale di 33 apparizioni in tutte le competizioni, Adli ha dimostrato di poter essere un elemento utile quando chiamato in causa. Sono stati 1860 minuti trascorsi in campo, conditi da 1 goal e 5 ammonizioni.

Il Brentford e la politica acquisti

Il Brentford, noto per la capacità di pescare talenti sottovalutati o in cerca di riscatto, potrebbe vedere in Adli il perfetto innesto per il suo centrocampo. La cifra paventata di 12 milioni di euro si colloca in una fascia che il club inglese ha già dimostrato di poter considerare. Secondo MilanNews il Milan ritiene che questa cifra corrisponde al valore del giocatore: probabile quindi che la trattativa vada a buon fine se ci sarà un’offerta ufficiale.

