Non solo acquist ma anche cessioni per il Milan m in vista della prossimo calciomercato estivo. Tra questi potrebbe esserci Adli:

il centrocampista interessa alal Salernitana che però potrebbe dover fare i conti con un’altra italiana. Anche l’Empoli, che ha sempre creduto nei giovani, si sta muovendo in tal senso

