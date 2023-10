Adli si racconta: «Darò sempre il massimo per il Milan. Giochiamo per vincere e su Pioli…». L’intervista al francese

Il centrocampista del Milan ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset trattando molti temi come il rapporto con Pioli, l’obiettivo scudetto e l’emozione di giocare a San Siro.

RAPPORTO CON PIOLI – «Credete in me perché darò sempre il massimo per il Milan. Adesso gioco di più ma voglio sempre di imparare e di crescere, sto facendo bene ma è soltanto l’inizio, sono sempre a disposizione. Sono rimasto anche perché Pioli mi ha sempre fatto sentire dentro la squadra. Prima della partita di Roma dopo la chiusura del mercato, mi ha detto che era felice fossi rimasto e questo ha cambiato le cose. Per me quello di play è un nuovo ruolo, io nasco trequartista ma sono contento perché gioco».

PARAGONI – «Io sono solo Adli. Pirlo e Zidane sono fantastici ma a livelli difficili da toccare. Io voglio dare solo il massimo per questo Milan. La concorrenza dà tanto alla squadra. Il debutto a San Siro? Uno stadio incredibile, non posso descrivere quello che ho sentito».

SCUDETTO – «Siamo primi ma sappiamo che la strada è lunga. Vogliamo vincere qualcosa di importante, con la Juve sarà importante ma cercheremo di vincere sempre. Scudetto? Quando sei al Milan giochi sempre per vincere, è uno dei nostri obiettivi ma non ci mettiamo pressione».

