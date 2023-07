Adonias Fonseca primo freestyler UFFICIALE della Juventus: tre giudici d’eccezione, ecco com’è andata la sfida finale – VIDEO

Adonias Fonseca è il primo freestyler ufficiale della Juventus. Di seguito riportato il comunicato.

COMUNICATO – «La prima Juventus Freestyle challenge si è conclusa nel pomeriggio di venerdì all’Allianz Stadium. Un evento speciale trasmesso live su TikTok che ha visto protagonisti cinque tra i migliori di questa specialità al mondo, dopo avere coinvolto nella prima fase di selezione freestyler provenienti da cinque continenti e 29 paesi diversi. La battaglia finale ha portato a Torino Adonias Fonseca (Brasile), Ben Nuttall (Inghilterra), Javi Zoltan Liptak (Ungheria), Yoanna Dallier (Francia) e Javier Sanz Aguilar (Spagna). Una battaglia a suon di giocate spettacolari nella quale a recitare il ruolo dei giudici sono stati tre giocatori: Paul Pogba, Nicolò Fagioli e Dean Huijsen. Alla fine, a trionfare è stato Adonias. Un freestyler da più di 4 milioni di follower che ha impressionato la giuria d’eccezione, conquistata con un triplo “10” nell’esibizione finale. Quanto bastava per superare di un punto Ben Nuttall. Adonias ha vinto un contratto per un anno con la Juventus e verrà coinvolto lungo tutto l’arco della prossima stagione sportiva per attività di engagement che lo renderanno protagonista sui canali social del club. Un’iniziativa senza precedenti nel mondo del calcio. Adonias, 28 anni di Mirai (nelle vicinanze di Rio de Janeiro), ha scoperto il concorso tramite TikTok e subito ha pensato fosse l’occasione della sua vita. Ha partecipato e ha vinto. Il coronamento di un sogno».

Le parole di Adonias: «Per me è un onore essere parte della Juventus – ha dichiarato, un sogno che diventa realtà e prometto che darò il mio meglio per rendere felici i tifosi bianconeri. Questa è l’opportunità della mia vita e non ho parole per ringraziare chi mi ha dato questa opportunità. Non vedo l’ora di realizzare dei contenuti fantastici per i social media della Juventus e spero che i tifosi possano accettarmi come un vero bianconero».

Le parole di Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer di Juventus: «Siamo il primo club di calcio a lanciare in questa maniera un evento legato al mercato del freestyle. È stato molto bello vedere esibirsi questi talenti provenienti da più parti del mondo. Ora, per la nuova stagione, avremo il supporto di un freestyler top level con il quale potremo sviluppare nuovi contenuti».

The post Adonias Fonseca primo freestyler UFFICIALE della Juventus: tre giudici d’eccezione, ecco com’è andata – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG