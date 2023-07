Bonucci lascia la Juve: ha espresso una preferenza sulla prossima squadra dopo l’addio al club bianconero

Come riportato da Sky Sport, dopo la fine della sua avventura alla Juve Leonardo Bonucci è in cerca di una nuova sistemazione sul mercato.

Il difensore preferirebbe rimanere in Italia, non prendendo in considerazione l’ipotesi estero. La Lazio potrebbe rappresentare una buona chance: conosce Sarri, ha giocato tanto in quella stagione con lui alla Juventus, poi c’è il fattore Champions League che potrebbe intrigarlo.

