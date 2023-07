Lukaku Juve, nuova rivelazione: «Ha dichiarato più volte amore all’Inter». Novità sul belga, tornato al Chelsea

Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, viene complicato al momento pensare ad un passaggio di Romelu Lukaku alla Juve, con l’attaccante belga che ha più volte dichiarato il suo amore per l’Inter nel corso degli anni.

Il Chelsea, club proprietario del suo cartellino, intende sistemare la questione Lukaku entro lunedì 17 luglio: chi arriva con la giusta offerta lo prende. Inter in pole position al momento, in Italia ci aveva pensato anche il Milan mentre il belga ha detto no alle tentazioni dall’Arabia Saudita.

