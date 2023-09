Roberto Afeltra, avvocato, ha dato un giudizio pesante sul Milan di Pioli dopo la netta sconfitta nel derby contro l’Inter

Ospite a TMW Radio, l’avvocato Roberto Afeltra ha analizzato così il derby:

«La compattezza. È il terzo anno che il gruppo lavora con Inzaghi, che sta continuando a portare la sua idea di calcio, senza mai cambiarla. In più ci sono dei ricambi che sono all’altezza dei titolari. Per il campionato vedo Inter e Juventus davanti a tutte. Sul Milan invece si può dire che i giocatori non siano eccelsi. Se i rossoneri non avessero avuto delle circostanze favorevoli nell’anno dello scudetto sarebbero ancora fermi ad anni senza trofei. Il Milan è sopravvalutato. Piccola nota anche per Sozza, che è stato bravissimo».

