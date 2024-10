E’ stato l’ultimo acquisto del calciomercato del Milan. Tammy Abraham è arrivato proprio nelle ultime ore, in cambio di Alexis Saelemaekers che si è trasferito nella Capitale per vestire la maglia della Roma. Un affare andato in porto in prestito e tutto in poche ore, soprattutto per via delle divergenze di vedute sul valore dei due giocatori. Il poco tempo a disposizione ha così spinto i club a chiudere l’affare non a titolo definitivo, ma le parti sono pronte, nel caso a trattare in futuro. Tammy Abraham ha il tempo per convincere il Milan a puntare in futuro su di lui. Il calciatore inglese, da poco 27enne ha tutta l’intenzione di diventare una pedina importante del Diavolo anche nella prossima stagione, e l’inizio della sua avventura è stato certamente positivo. Sembrava dover fare solo la riserva di Alvaro Morata, ma Fonseca per dare una svolta alla stagione ha deciso di schierare insieme lo spagnolo e l’inglese. L’ex giallorosso così non […]

