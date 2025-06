Inter e Juventus osservano da vicino talenti emergenti al Mondiale per Club: occhi puntati sui colpi a buon mercato.

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti è un evento che, oltre al prestigio sportivo, rappresenta una vera e propria vetrina globale. E per club come Inter e Juventus, impegnati nella competizione con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino in fondo, c’è anche un’altra opportunità: quella di fare scouting diretto.

Infatti, la presenza di squadre da ogni parte del mondo consente di incrociare giocatori che normalmente si vedono solo nei video, spesso poco attendibili. Questa volta, invece, il talento si può toccare con mano, dal vivo, e senza filtri.

Ecco chi vuole la Juventus dal mondiale

Sia la Juve che l’Inter arrivano al torneo con rose competitive, ma con la consapevolezza che qualche innesto mirato potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. E in un mercato sempre più complicato, dove i prezzi dei giocatori di prima fascia sono schizzati alle stelle, la vera sfida è scovare il colpo intelligente. Quello che ti cambia le partite senza svuotarti il bilancio. Per questo, tra un match e l’altro, le dirigenze stanno osservando con attenzione alcune sorprese del torneo. E tra queste, senza ombra di dubbio, c’è Lucas Ribeiro.

Classe 1998, brasiliano, con la maglia numero 10 dei sudafricani del Mamelodi Sundowns, Ribeiro è stato uno dei protagonisti più inattesi della fase iniziale del torneo. Nella partita contro il Borussia Dortmund ha messo in mostra tutto il repertorio: tecnica sopraffina, dribbling secco, accelerazione letale. Il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra è una sintesi perfetta del suo stile: ha saltato due avversari a centrocampo con una leggerezza disarmante e si è involato verso la porta come una freccia, freddando il portiere con un tocco preciso. Un’azione che ha fatto sobbalzare più di un osservatore in tribuna.

Certo, il campionato sudafricano non è quello europeo, e per questo il prezzo del cartellino resta ancora abbordabile. Si parla di una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, che nel calcio di oggi non rappresenta una follia. Anzi, per un giocatore nel pieno della maturità calcistica, già abituato a competizioni internazionali e con una tecnica così raffinata, potrebbe essere un investimento perfettamente sostenibile. E il fatto che non sia ancora finito nei radar delle big europee rende l’operazione ancora più interessante.

Non è detto che Inter o Juve si muovano subito, però la sensazione è che il nome di Lucas Ribeiro possa tornare utile al momento giusto. Magari a mercato inoltrato, magari se salta un obiettivo primario. Intanto, gli uomini mercato stanno annotando tutto. Perché in fondo, anche le grandi squadre hanno bisogno di colpi intelligenti. E il Mondiale per Club, sotto questo punto di vista, è il luogo perfetto dove trovarli.