L’Inter, essendo una delle squadre più famose, è anche fra quelle più discusse e al centro dell’attenzione.

L’Inter è una delle squadre più amate, tifate e apprezzate in assoluto in Europa e nel mondo. Proprio per questo, fa assolutamente discutere tantissimo e spesso è al centro dell’attenzione per svariate motivazioni che è giusto e corretto tenere in considerazione. Parliamo di dinamiche che riguardano il campo di gioco, dove l’Inter è stata molto impegnata nell’arco di questa stagione.

E in verità lo è tuttora, considerando il fatto che sta disputando il Mondiale per Club. In ogni caso, non è la sola ragione per cui si parla spesso dei nerazzurri.

Anche fuori dal campo, infatti, la squadra allenata da Cristian Chivu sta facendo parlare di sé nelle ultime settimane per quanto riguarda il lato economico della società calcistica milanese. Scopriamo in merito a cosa, questa volta, ci sono state discussioni riguardanti proprio l’Inter.

Inter sotto accusa: di cosa si tratta questa volta

Torna a far parlare di sé la questione stadio che coinvolge sia Inter che Milan. In particolar modo nell’ultima trasmissione di Report, è stato affrontato il tema del possibile acquisto di San Siro da parte di Inter e Milan per costruire un nuovo impianto. I costi di questa operazione supererebbero il miliardo di euro.

Secondo Gian Gaetano Bellavia, commercialista ed esperto di diritto penale dell’economia, è stato intervistato proprio da Report e ha parlato della situazione dei due club. Stando alle sue dichiarazioni, l’Inter ha debiti per circa 734 milioni di euro, quindi prima di fare un investimento come quello richiesto dal nuovo stadio dovrebbe assolutamente mettere a posti i conti nel modo migliore possibile.

Il Milan ha debiti per 324 milioni di euro, perciò anche nel caso dei rossoneri sarebbe importate agire in un certo modo. E infatti, per quanto riguarda l’operazione nuovo stadio, secondo Bellavia difficilmente può stare in piedi. Sempre sulla base dei conti di Inter e Milan.