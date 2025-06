Il calciomercato può prendere una piega davvero importante nelle prossime settimane, soprattutto riguardo a un giocatore dell’Inter.

L’Inter, come molte altre squadre europee in questo periodo dell’anno, si dà da fare per cercare di regalare al suo allenatore e ai propri tifosi la migliore rosa possibile.

Dei giocatori sono già arrivati, pensiamo a Luis Henrique e Petar Sucic, e altri dovranno necessariamente approdare a Milano nelle prossime settimane per permettere ai nerazzurri di puntellare la rosa che dovrà riscattarsi dopo la difficile stagione dell’anno scorso.

Attenzione, però, anche ai giocatori che possono lasciare l’Inter oltre a quelli che sognano un esordio con la maglia del club vicecampione d’Europa. Il principale riferimento riguarda Carlos Augusto in questo momento, che secondo Sportitalia avrebbe potuto essere infilato in uno scambio con l’Atletico Madrid, ma per lui oltre ai Colchoneros ci sono altre porte che possono spalancarsi: scopriamo di più a riguardo.

Inter, attenzione a Carlos Augusto: Marotta e Ausilio avvisati

A quanto pare, Carlos Augusto è stato cercato dall’Atletico Madrid ultimamente, tuttavia l’Inter non ha la benché minima intenzione di cederlo né in uno scambio né in un’operazione singola a titolo definitivo. Per trattenerlo a Milano non sarà sufficiente questa dichiarazione d’intenti scritta o non scritta, ma bensì qualche garanzia di impiego maggiore. Augusto ha infatti chiesto di giocare di più, e se così non sarà o non potrà essere, lo stesso brasiliano chiederà la cessione.

Attenzione non solo all’Atletico Madrid in questo senso, ma anche alla Juventus. Qualora dovesse essere venduto Cambiaso, che piace tanto al Milan e al suo allenatore Massimiliano Allegri, non è da escludere che pure i bianconeri cercheranno di forzare la mano per puntare sul laterale sudamericano a dire il vero molto duttile oltre che estremamente talentuoso. Può giocare sia adattato in difesa che da esterno di centrocampo, e può agire molto bene anche da terzino.

Insomma, è un profilo che piace tantissimo in Italia e all’estero, e lo crediamo bene. La sua priorità è fare bene all’Inter, però il mercato sa evolversi assai rapidamente, forse un po’ troppo rapidamente spesso e volentieri. Escludere una potenziale partenza, in caso non potesse ricevere più spazio a Milano sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, quindi proprio non è possibile. Certamente dipenderà tantissimo da ciò che gli viene concesso dal nuovo allenatore in mezzo al campo, che comunque sembra essere disposto a valutare ogni singolo elemento della rosa a sua disposizione in questo momento.