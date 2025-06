L’Inter nelle ultime ore ha commosso un sacco di tifosi e appassionati grazie auna storia veramente unica nel suo genere.

L’Inter è una delle squadre più tifate d’Italia, e ha anche molti tifosi nel mondo. Anche al Mondiale per Club, dove sta disputando partite tanto importanti quanto delicate.

I nerazzurri vengono da un finale di stagione a dir poco difficile e complicato, quindi è anche normale che siano in estrema difficoltà a ritornare ai propri livelli di gioco e intensità in questo preciso momento.

Nonostante questo, è arrivata comunque una vittoria contro i giapponesi dell’Urawa Reds negli ultimi minuti di partita, che quantomeno consente ai nerazzurri di riacquisire morale e spirito di squadra, anche perché dopo la batosta in finale di Champions League contro il Psg e il pareggio contro il Monterrey, è davvero importante ritrovare la strada giusta. In ogni caso, comunque, l’Inter ha commosso il mondo intero grazie a un giocatore in particolare.

Inter, che emozione: occhio al futuro adesso

Il calcio è passione, emozione, anche dolore. Tanto dolore. E rinascita. Lo sa bene Valentin Carboni, autore del gol decisivo contro l’Urawa Reds per la vittoria dell’Inter. Un risultato che immaginiamo non si sarebbe mai aspettato di raggiungere in così breve tempo, specialmente dopo la rottura dei legamenti del crociato. E adesso è arrivato anche il primo gol con l’Inter, una rete che lo ha fatto esplodere di gioia. Magari pensando ai mesi trascorsi ai box, considerando che non giocava una partita ufficiale dal 4 ottobre 2024.

Il classe 2005 argentino l’anno scorso avrebbe dovuto alzare il suo livello dal punto di vista sportivo, ma finendo in prestito al Marsiglia non solo ha trovato poco spazio ma anche subito un infortunio gravissimo che lo ha costretto a terminare anzitempo la stagione. E adesso? Dopo il gol, si possono aprire molte strade per Carboni. Potrebbe essere la grande sorpresa del futuro per l’Inter, che invece di mandarlo in prestito potrebbe portare la squadra di Milano a puntarci concretamente.

Con l’addio di Simone Inzaghi dalla Pinetina e l’approdo di Cristian Chivu, infatti, molte cose possono effettivamente cambiare. Il tecnico rumeno ha una particolare propensione a lavorare con i giocatori più giovani, e già in questo Mondiale per Club pare averlo dimostrato non poco, buttando dentro i fratelli Esposito e Carboni. Il calciatore argentino, ripresosi da poco tempo dal grave infortunio dello scorso anno, non soffre più. Perchè dopo una caduta c’è sempre una rinascita, e il sudamericano potrebbe ridestarsi proprio all’Inter.