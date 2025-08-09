Il Como ha stabilito il prezzo per Nico Paz: per acquistare il fantasista argentino serve una super offerta da 70 milioni di euro.

Tra i talenti che si sono messi in mostra nell’ultimo campionato di Serie A spicca soprattutto Nico Paz. Il 20enne centrocampista argentino ha incantato tutti con le sue grandi qualità: sei reti e otto assist nel suo primo anno in Italia, più tante giocate di livello e un contributo determinante per il Como. Le magie di Nico Paz hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei top club italiani, con parecchi interessamenti anche dall’estero.

Per lungo tempo l’ex Real Madrid è stato nel mirino dell’Inter. I nerazzurri hanno seguito molto da vicino la crescita del classe 2004 e a un certo punto l’offerta sembrava imminente. Il Como, però, ha chiuso subito le porte all’Inter: i lariani ritengono incedibile il gioiello sudamericano e lo hanno fatto sapere a Marotta e Ausilio, che si sono quindi concentrati su altri obiettivi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio anche alcuni club di Premier League hanno bussato alla porta del Como per conoscere le richieste economiche del club lombardo. La risposta è stata molto chiara: i lariani vogliono almeno 70 milioni di euro per lasciar partire il talento 20enne.

Nico Paz, stabilita la cifra: servono 70 milioni

Il Como, che lo scorso anno ha sborsato 6 milioni di euro per acquistare il giocatore dai Blancos, spara quindi molto alto per far desistere i club interessati. D’altronde i biancoblu non possono fare altrimenti: nel caso in cui decidessero di accettare una proposta per Nico Paz il 50% della vendita andrebbe al Real Madrid. In alternativa il club del presidente Florentino Perez potrebbe decidere di pareggiare quella stessa proposta e riportare il giocatore al Bernabeu.

Sempre stando a quanto trapelato nelle ultime ore il Tottenham si è spinto fino a 40 milioni di euro per il fantasista argentino: un’offerta che però il Como ha ritenuto troppo bassa e ha pertanto rispedito al mittente. L’ottimo anno con il Como ha permesso a Nico Paz di entrare anche nel giro della Seleccion: sono tre finora le sue presenze con l’Argentina, tutte nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026.

Cesc Fabregas è certo di poter disporre di Nico Paz anche nella nuova stagione che prenderà il via tra un paio di settimane: solo un’offerta ‘monstre’ da parte di qualche club di Premier League cambierebbe le carte in tavola.