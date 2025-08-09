Il Milan di Allegri e Tare lavora senza sosta sul mercato, l’obiettivo è tornare a vincere e ora si prepara il colpo targato Real Madrid.

Il nuovo corso rossonero è appena iniziato, ma l’aria che si respira a Milanello è già quella delle grandi ambizioni. Con Massimiliano Allegri tornato in panchina e Igli Tare entrato nei ranghi dirigenziali, la sensazione è che il Milan voglia tornare subito competitivo ai massimi livelli, senza passare da una fase di transizione.

L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa che possa tornare a vincere in Italia e a dire la sua anche in Europa. Tare, in particolare, sembra essersi messo al lavoro con un’energia quasi contagiosa. L’ex direttore sportivo della Lazio ha già cominciato a tessere una fitta rete di contatti internazionali, e nelle ultime ore si è spinto fino alla porta del Real Madrid.

Tare ci crede e non molla la presa

Un passo che non è certo di routine e che, senza ombra di dubbio, rivela la portata delle ambizioni rossonere in questa finestra di mercato. Il nome che il Milan ha messo nel mirino è quello di Endrick. Il talento brasiliano classe 2006, arrivato a Madrid tra mille aspettative, finora non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che molti pensavano.

Prima con Carlo Ancelotti e ora, a quanto pare, anche con Xabi Alonso, il giovane attaccante è rimasto ai margini, complice la concorrenza e la volontà del tecnico spagnolo di puntare sull’esplosione di Gonzalo Garcia. Il rischio, per lui, è quello di vedere il proprio minutaggio ridursi ulteriormente, e per il Milan questo suona come un campanello d’allarme.

Secondo quanto riportato da Don Balon, i rossoneri avrebbero già mosso i primi passi concreti: un’offerta da 20 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Il Real Madrid, però, non ha alcuna intenzione di svendere un talento così giovane e di prospettiva, e la richiesta parte da almeno 40 milioni. Un gap importante, che Tare vorrebbe colmare con una proposta alternativa.

In via Aldo Rossi si starebbe infatti ragionando su una formula creativa: un prestito con diritto o obbligo di riscatto, che permetterebbe al Milan di non impegnare subito una cifra troppo alta e al Real di mantenere comunque il controllo sull’operazione. Una soluzione che, se trovasse il giusto incastro, potrebbe trasformare questa trattativa in una delle mosse più interessanti dell’estate.

Per ora, la palla è nelle mani di Florentino Pérez e della dirigenza madrilena. Il Milan, dal canto suo, sembra intenzionato a insistere, consapevole che un profilo come Endrick potrebbe rappresentare un investimento non solo per il presente, ma anche per il futuro. E con un Tare così determinato, c’è da aspettarsi che questa storia di mercato non sia ancora vicina alla parola fine.