Francesco Pio Esposito rimarrà all’Inter per il 2025/26, anche se nelle ultime ore qualcuno ha espresso non poca preoccupazione.

Francesco Pio Esposito è sicuramente un giocatore di cui si è parlato tanto e del quale si parlerà molto anche in futuro. Stando alle dichiarazioni del suo agente, l’Inter avrebbe rifiutato offerte davvero importanti per lui, e tutto per tenerlo in prima squadra nel 2025/26. Una volontà che dice molto sui nerazzurri, intenzionati a puntare fortemente sul giovane calciatore italiano.

Proprio di lui abbiamo deciso di parlarvi, anche per quanto riguarda il futuro prossimo in nerazzurro. Niente in relazione al mercato, ma comunque è interessante approfondire e cercare di capire cosa può e vuole fare la squadra allenata da Cristian Chivu con l’italiano ex Spezia.

Specialmente considerando il suo utilizzo in campo, che al momento è un vero e proprio rebus. In ogni caso, staremo a vedere. Per adesso, accontentiamoci di capire l’ultima preoccupazione che riguarda proprio Francesco Pio Esposito.

Inter, paura Pio Esposito: i dettagli

Paolo Paganini, esperto di mercato intervenuto su Tmw Radio, ha parlato del possibile arrivo all’Inter di Ademola Lookman, ma anche di cosa potrebbe accadere in caso di approdo effettivo dell’esterno d’attacco africano alla Milano nerazzurra, specialmente in riferimento al minutaggio di cui potrebbe disporre Francesco Pio Esposito. In tal senso, Paganini avrebbe mostrato un po’ di timore: “Hai una pietra grezza come Pio Esposito, che rischia di avere poco spazio qualora arrivi anche Lookman. Parliamo di un giocatore che meriterebbe di avere una continuità, anche in ottica nazionale. E rimanendo all’Inter non l’avrà, specialmente se arriva Lookman”.

Comprensibile e interessante il tema che ha messo sul tavolo Paolo Paganini, anche se bisogna dire che probabilmente Cristian Chivu, allenatore della prima squadra, spera di avere problemi di abbondanza in attacco. Specialmente considerando le difficoltà passate a posizionare le proprie riserve al posto dei titolarissimi Lautaro e Thuram.

Comunque, riguardo a Esposito, l’Inter è stata chiara nelle scorse settimane. Non ha la benché minima intenzione di restare soltanto con l’italiano e Bonny come alternative. Se l’affare Lookman dovesse saltare, è certo che un altro centravanti arriverà comunque. Dire quale in questo momento è un po’ difficile, anche perché molto dipenderà anche da come va a finire la storia che mette al centro proprio Lookman, che è praticamente l’ultimo tassello mancante da mettere a disposizione dello scacchiere di Chivu. La speranza di Marotta e colleghi è che tutto quanto venga definito presto, in un senso o nell’altro.