L’Inter di Chivu prepara un grande colpo di mercato per ripartire dopo l’addio di Inzaghi e riaccendere l’entusiasmo.

Non era il finale di stagione che i tifosi dell’Inter si aspettavano. Dopo anni ad alti livelli, con una Serie A dominata e un’identità solida costruita sotto la guida di Simone Inzaghi, i nerazzurri si sono trovati a fare i conti con un’annata deludente, tra scelte discutibili e una tenuta mentale venuta meno nei momenti cruciali.

Così, al termine di una stagione che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni, è arrivata la decisione: voltare pagina. L’addio di Inzaghi ha chiuso un ciclo e, al tempo stesso, aperto una nuova fase che punta su un volto conosciuto ma finora mai protagonista in prima squadra.

Ecco chi prende l’Inter a suon di milioni

Cristian Chivu, infatti, non è solo un ex calciatore molto amato, ma un tecnico preparato che ha già fatto vedere cose interessanti alla guida della Primavera nerazzurra. Ora tocca a lui dare nuova linfa al progetto, ridisegnare il gruppo e restituire all’Inter la fame e la solidità che sembravano smarrite. E per farlo, da Viale della Liberazione hanno deciso di partire forte. Basta tentennamenti, servono scelte chiare e investimenti mirati. Soprattutto, serve un segnale, il primo vero “botto” di un mercato che dovrà essere all’altezza delle ambizioni.

Infatti, tra le tante voci che si sono rincorse in queste settimane, ce n’è una che ora sembra prendere forma concreta. Non si tratta di una suggestione o di un’idea di seconda fascia, ma di un vero colpo, di quelli che cambiano la percezione di una squadra. L’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra molto più alta di quelle circolate finora, destinata a uno dei profili più interessanti del panorama europeo.

Il nome è quello di Nico Paz, talento cristallino, argentino classe 2004 cresciuto nel vivaio del Real Madrid. Un trequartista moderno, capace di galleggiare tra le linee e colpire con una qualità che pochi, alla sua età, possono vantare. Il modulo scelto da Chivu – un 3-4-2-1 offensivo e ambizioso – richiede proprio quel tipo di giocatore: qualcuno che sappia creare, muoversi nello spazio e accendere la manovra. Paz è da tempo nel mirino dell’Inter, e adesso le condizioni per provare l’affondo ci sono tutte.

Certo, la situazione non è semplice. Il calciatore è in forza al Como ma il Real Madrid ha inserito una clausola di riacquisto da 9 milioni, esercitabile entro il 30 giugno. I dirigenti interisti sono in allerta, monitorano ogni movimento, e stanno lavorando sottotraccia per capire se e come inserirsi. Perché una cosa è certa: se il Real non dovesse attivare la clausola, l’Inter è pronta a muoversi con decisione. E non con un’offerta qualsiasi, ma con un investimento che rispecchia la volontà di aprire davvero un nuovo ciclo.

Senza ombra di dubbio, puntare su un giovane così talentuoso rappresenta una scommessa, ma anche una visione. L’Inter vuole ripartire dai colpi intelligenti, dai profili che possono esplodere e diventare centrali nel progetto. E Nico Paz, per caratteristiche e mentalità, incarna perfettamente questo identikit. Ora tocca al Real sciogliere le riserve. Ma a Milano, intanto, il futuro ha già iniziato a prendere forma.