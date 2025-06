Mehdi Taremi può lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato: c’è l’interesse bianconero, possibile cessione a sorpresa

Finalmente in salvo. Mehdi Taremi è scappato da Tehran dove era bloccato dall’inizio della guerra con Israele. L’attaccante dell’Inter, che per questo motivo è stato costretto anche a saltare il Mondiale per club, è riuscito a lasciare la capitale del proprio paese a bordo di un’auto.

Circa mille chilometri percorsi dal calciatore in macchina per arrivare a Bushehr, città natale di Taremi dove già si era rifugiata la sua famiglia. La città, che si affaccia sul Golfo Persico, è al momento lontano dai bombardamenti, attualmente fermi dopo la tregua concordata tra le parti. In attesa di capire se e quando il giocatore riuscirà a lasciare il proprio paese, c’è anche da capire che ne sarà del suo futuro sportivo: l’Inter ha aperto la porta ad una sua cessione, dopo la deludente stagione vissuta in nerazzurro, e non mancano gli interessamenti.

Arrivato a parametro zero, Taremi potrebbe diventare una importante plusvalenza per la società milanese che aspetta che qualche club si faccia avanti. Diversi gli approcci che già ci sono stati negli ultimi giorni. Dalla Premier League si è fatto sotto il Nottingham Forest, così come il Fulham, mentre contatti ci sono stati anche con club turchi.

Taremi per il post Immobile: il tentativo del Besiktas

Proprio dalla Turchia arrivano gli interessamenti che sembrano essere i più completi. Il Fenerbahce di Mourinho considera Taremi un’alternativa, nel caso non dovesse essere possibile arrivare ad un colpo da 90 come Vlahovic o Sancho, mentre il Besiktas lo ha individuato come il giusto sostituto di Immobile che potrebbe far ritorno in Serie A dopo un anno.

Taremi, quindi, potrebbe vestire la maglia bianconera del club turco, anche se la trattativa non è ancora entrata nella sua fase calda. Si tratta per il momento di approcci e suggestioni, di sondaggi che nelle prossime settimane potrebbero prendere le sembianze di trattative. Nel caso in cui arrivasse la cessione di Taremi, l’Inter potrebbe pensare ad un altro attaccante da acquistare oltre a Bonny. In questo caso il preferito della dirigenza nerazzurra sembra essere Hojlund del Manchester United: per il danese ex Atalanta i nerazzurri vorrebbero un prestito, mentre i Red Devils cercano un acquirente a titolo definitivo. Se ne riparlerà una volta ceduto l’iraniano: il futuro di Taremi sembra essere lontano dall’Inter, dopo un anno in nerazzurro occhio all’ipotesi bianconera.