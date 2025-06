La Juventus vede sfumare uno dei suoi principali obiettivi: la mossa di Mourinho ha mandato in frantumi il progetto bianconero.

La Juventus vuole essere protagonista in questo calciomercato estivo. Sia la società che Igor Tudor sono convinti che la rosa sia già abbastanza competitiva: tutto ciò che serve è migliorarla con tre o quattro pedine di spessore che vadano ad aumentare la qualità complessiva della squadra. L’allenatore croato è stato molto chiaro: gli innesti dovrebbero portare anche una buona dose di esperienza, vista l’età media bassa dell’organico bianconero.

Comolli e Chiellini vogliono accontentare Tudor soprattutto in attacco, un reparto che ha sicuramente bisogno di essere rinnovato. Dusan Vlahovic viene dato in partenza (anche se il suo ingaggio rende difficile trovare un acquirente) e la permanenza di Randal Kolo Muani – arrivato a gennaio in prestito dal PSG – non è poi così scontata.

Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri in queste ultime settimane è tornato di moda anche quello di Jaydon Sancho. I tifosi juventini ricorderanno di certo il tentativo fatto dall’ex ds Giuntoli la scorsa estate per portarlo a Torino: la trattativa alla fine saltò e Sancho venne ceduto in prestito al Chelsea. In questa stagione con i Blues il 25enne di Londra ha collezionato 41 presenze, mettendo a segno 5 reti: una di queste è la terza marcatura del Chelsea nel 4-1 rifilato al Betis in finale di Conference League.

Ha accettato il Fenerbahce, firma a un passo: che beffa per la Juve

Nonostante un’annata tutto sommato positiva i londinesi hanno deciso di non riscattare il giocatore. Sancho farà ritorno al Manchester United ma i rumors parlano già di un’altra destinazione per l’ex Borussia Dortmund. A quanto pare, però, la sua prossima squadra non sarà la Juventus: Mourinho ha infatti deciso di far saltare i piani dei bianconeri.

Stando alle voci che arrivano dalla Turchia, infatti, pare che il Fenerbahce abbia intenzione di fare sul serio per Sancho. Le indiscrezioni parlando addirittura di accordo già raggiunto con i Red Devils sulla base di 17 milioni di euro. E non è tutto: il Fenerbahce è pronto anche ad accontentare le richieste economiche del giocatore e garantirgli quindi uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione.

Proprio quest’ultimo aspetto sembra tagliare completamente fuori la Juventus. Superare i 17 milioni per il cartellino non sarebbe stato un problema, ma i parametri del club non permettono di offrire quell’ingaggio al 25enne.