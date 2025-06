L’ufficialità appena arrivata è una vera e propria beffa per l’Inter: il giocatore ha scelto di indossare la maglia bianconera.

Dopo Simone Inzaghi, che ha scelto di lasciare l’Inter per cominciare una nuova avventura con l’Al-Hilal, i tifosi nerazzurri si augurano di non dover salutare altri grandi protagonisti delle ultime stagioni. Il timore di questi ultimi giorni è quello di perdere Hakan Calhanoglu, sempre più tentato dall’offerta del Galatasaray. Ma i rumors di mercato non riguardano solo il centrocampista turco: sui gioielli dell’Inter sono infatti piombati diversi top club.

L’auspicio del popolo interista è comunque quello che nessuno dei propri giocatori vada a rinforzare il Milan o la Juventus. Una possibilità che al momento appare molto remota, anche se proprio in queste ore è arrivata un’ufficialità che ha fatto storcere parecchio il naso ai fan della Beneamata.

Uno dei grandi obiettivi dell’Inter per la prossima stagione ha scelto di vestire la maglia bianconera. Non si tratta però della Juventus: il giocatore ha infatti accettato la corte dell’Udinese, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Stiamo parlando di Nicolò Bertola, considerato da molti come una delle migliori promesse del calcio italiano.

Addio Inter: è ufficiale, ha scelto i bianconeri

Nell’ultima stagione Bertola è stato un protagonista assoluto della cavalcata dello Spezia, interrotta solo nella finale playoff persa contro la Cremonese. Ventotto le partite disputate dal giovane difensore con i liguri: il 22enne di Carrara ha messo a segno 3 reti e ha collezionato un assist, ma soprattutto ha regalato prestazioni di altissimo livello che hanno attirato l’attenzione di tutte le grandi squadre.

Bertola era finito nel mirino dell’Inter, ma anche di Milan e Juventus. I tifosi nerazzurri speravano che il club di Viale della Liberazione potesse bruciare la concorrenza e assicurarsi uno dei migliori prospetti italiani. Invece alla fine l’ha spuntata l’Udinese, che ha scelto di investire in Bertola dopo l’addio di Jaka Bijol (passato al Leeds per 22 milioni di euro).

“Difensore moderno, tecnico e fisico rappresenta un prospetto di assoluto livello sullo scenario internazionale”, si legge nel comunicato del club friulano, che conferma l’intesa quinquennale raggiunta con il giovane talento. Nella nota l’Udinese ricorda anche il percorso fatto da Bertola, mandato a farsi le ossa in Serie C a Montevarchi prima di rientrare allo Spezia e diventare una colonna dei liguri. “Bertola vanta anche 2 presenze con la Nazionale under 19 e 6 con l’under 21 – concludono i friulani – Adesso per lui inizia una nuova era con la maglia dell’Udinese”.