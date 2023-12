Ag. Cambiaso: «Juve, politica vincente per lottare con l’Inter» Le parole di Bia, procuratore del ragazzo

Intervistato da CRC Radio, Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato di Juventus e della lotta con l‘Inter:

«Sembra che la Juventus stia investendo su ragazzi giovani per magari con calma tornare a costruire una squadra che possa creare un ciclo vincente. C’è una nuova politica che quest’anno sembra stia dando i suoi frutti perché è in lotta per vincere con l’Inter»

L’articolo Ag. Cambiaso: «Juve, politica vincente per lottare con l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG