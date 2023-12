La situazione dell’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez potrebbe lasciare la corte nerazzurra già a gennaio. Direzione Arabia Saudita

Come riportato da calciomercato.com, l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez potrebbe lasciare la corte nerazzurra già a gennaio: complice delle sirene arabe intorno a lui con delle offerte che a gennaio potrebbero arrivare senza problemi.

L’operazione non preoccupa l‘Inter in quanto potrebbe arrivare Taremi dal Porto nonostante il giocatore sia praticamente bloccato per giugno 2024. Staremo a vedere come si evolverà la situazione a gennaio.

L’articolo Sanchez, addio Inter a gennaio. Offerta di mercato in arrivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG