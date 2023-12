Francesco Repice, giornalista e radiocronista della Rai, ha parlato a TMW elogiando fortemente la competitività dell’Inter di Inzaghi

PAROLE – «Napoli Inter? E’ giusto recriminare sugli episodi, però poi la dimostrazione di autorevolezza e personalità dell’Inter nel secondo tempo è evidente. Per me è alla pari con Inzaghi, che ha fatto grandissime cose. Allegri? Se non c’era lui lo scorso anno con quello che è successo un’altra squadra retrocedeva. E’ un fuoriclasse, in maniera diversa da Mourinho».

