L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai Gazzetta Awards. Ecco le parole

Ai Gazzetta Awards l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato molte dichiarazioni, soprattutto nei confronti di Lautaro Martinez.

LAUTARO MARTINEZ – «Siamo orgogliosi da Inter, quando un nostro giocatore vince un premio individuale in uno sport di squadra è anche merito dei compagni di squadra. Lui è anche campione del mondo con l’Argentina, quindi premio meritato. E’ un ragazzo che sta crescendo: nello sport si nasce talenti e bisogna diventare campioni. Lui si sta avvicinando a questa realtà e lo sta facendo nel migliore dei modi».

FUTURO – «Se ce lo teniamo? Certamente. Anzi, stiamo cercando di rinnovare per altri cinque anni. Stiamo negoziando: di buono c’è che lui ha grande senso di appartenenza e di questi tempi è una qualità davvero non da poco. Sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto c’è, si sogna e non si dice. Un giocatore? Siamo molto contenti dei nostri giocatori, quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto con bravi ragazzi, che danno tutto».

L’articolo Marotta su Lautaro Martinez: «Orgogliosi di averlo all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG