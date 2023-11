Agente Tudor: «Il no al Napoli? Igor ha dei principi, i soldi vengono dopo». Le dichiarazioni del procuratore Anthony Seric

Anthony Seric, agente di Igor Tudor, ha parlato così del rifiuto dell’ex Juventus al Napoli.

Le sue parole: «Igor desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, un progetto in cui essere coinvolto. Non avrebbe mai accettato 7 mesi di contratto. Il club ha una posizione ben chiara: vuole un allenatore che si allinei sul 4-3-3. Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor per almeno un anno e mezzo. Di base doveva esserci una durata che sottintendesse la possibilità di aprire un ciclo. Tudor ha dei principi, i soldi vengono dopo. Nessuna delusione, c’erano idee incompatibili».

The post Agente Tudor: «Il no al Napoli? Igor ha dei principi, i soldi vengono dopo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG