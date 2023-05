Aghemo: «Giocatori e società si chiedono dove giocherà la Juve il prossimo anno». Le dichiaazioni del giornalista

Il giornalista Paolo Aghemo a Sky Sport 24 ha svelato l’incertezza che c’è in casa Juve sul futuro.

AGHEMO – «Bisogna chiedersi dove giocherà la Juve il prossimo anno, se lo chiedono i giocatori e la società. In questo momento c’è la possibilità che la Juve non faccia le coppe, ci riferiamo anche al secondo processo sportivo e al procedimento aperto dell’UEFA che può portare sanzioni. Questo cambierebbe molto in ricostruzione squadra tra il mix dei giovani Miretti, Fagioli, Iling-Junior, Soulé, Barbieri e giocatori in prestito come Romvella che potrebbero tornare alla base ed esperti».

