Italia Under 17, 0 punti all’Europeo: come sono andati i tre giocatori della Juve nelle due partite contro Spagna e Serbia

Dopo due giornate della fase a gironi dell’Europeo di categoria, l’Italia Under 17 si trova ancora a quota 0 punti in classifica. Gli Azzurrini di Corradi sono stati sconfitti all’esordio dai pari età della Spagna 1-2 e lunedì 21 maggio 2023 hanno incassato due reti dalla Serbia chiudendo il match 0-2.

Contro gli iberici in campo dall’inizio i giocatori della Juventus Under 17 Bassino e Crapisto, con l’ingresso in campo nella ripresa di Pagnucco. Contro la Serbia, invece, tutti e tre i bianconeri sono stati schierati titolari.

Ora per l’Italia è attesa dall’ultima sfida della fase a gironi contro i pari età della Slovenia con le speranze di qualificazione ai quarti di finale ridotte al lumicino. Gli Azzurrini sono chiamati a vincere con tre gol di scarto contro gli sloveni, oltre a sperare nella contemporanea vittoria della Spagna contro i serbi.

