Agnelli, novità sul ricorso contro la squalifica per il caso stipendi Juve: rinviata la data dell’udienza dell’ex presidente

E’ stata rinviata l’udienza sul ricorso di Agnelli in merito alla squalifica che gli ha comminato la Corte d’Appello della FIGC (10 mesi di inibizione) per il caso stipendi che aveva visto coinvolta la Juve.

Questa la notizia riferita dall’ANSA, che spiega come la Presidente del Collegio di Garanzia ha posticipato per un’altra data (da calendarizzare a breve) l’udienza inizialmente fissata per lunedì 6 novembre per l’ex presidente bianconero.

