Agnelli non patteggia (per ora). Il motivo? «Lo ha fatto per aiutare la Juve». Spiegata la posizione dell’ex presidente

Come scrive Tuttosport stamani, se è vero che Andrea Agnelli ha scelto di non patteggiare, la sua non è una dichiarazione di guerra alla Procura FIGC.

La decisione dell’ex presidente – diversa da quella della Juve – sarebbe stata pure funzionale alla difesa della società bianconera, a cui resta enormemente legato e con cui condivideva la propensione a trovare un accordo. Mentre però la Juventus aveva fretta di trovarlo per chiudere definitivamente ‘lo stilicidio’, Agnelli tutta questa premura non ce l’ha. Il suo legare Davide Sangirgio ha parlato per circa mezzora col procuratore Chinè ed è emerso che non c’erano i margini per un’intesa immediata. Così Andrea ha preferito staccarsi per evitare di compromettere o ritardare il patteggiamento della Juventus. I colloqui però continueranno ed è possibile che anche Agnelli arrivi a un patteggiamento nei prossimi giorni dopo aver liberato il club dalla propria ‘scomoda’ presenza.

