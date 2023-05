Sampdoria venduta: Mancini fa una dedica commovente a Vialli. Il messaggio del Ct dell’Italia via social – FOTO

La Sampdoria da ieri sera è stata venduta ufficialmente al duo composto da Radrizzani e Manfredi, chiudendo così l’era Ferrero che si è conclusa con la retrocessione in Serie B.

Il Ct dell’Italia Mancini, autentica leggenda del club, via Instagram ha dedicato un messaggio commovente a Vialli, suo gemello del gol proprio ai tempi dei trionfi in blucerchiato. Queste le parole per l’ex capitano della Juve scomparso a gennaio: «Il primo pensiero. A te».

