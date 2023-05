Rovella: «Locatelli è fortissimo. Fagioli? Sono felice per lui». La rivelazione sui giocatori che ha conosciuto alla Juve

Rovella a Craques su Dazn ha fatto una rivelazione su su Locatelli e Fagioli, giocatori che ha conosciuto nella sua esperienza alla Juve prima di passare al Monza in prestito.

LOCATELLI – Mi ci sono allenato quest’estate, per me è veramente fortissimo, ha qualità, mi piace come calcia. E’ “cattivo”? Si».

FAGIOLI – «Siamo amici già dai tempi della Nazionale, ci sentiamo spesso. Sono molto felice per lui, adesso mi dispiace che è infortunato. All’inizio ha fatto un po’ di fatica, poi le sue qualità sono venute fuori».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI

The post Rovella: «Locatelli è fortissimo. Fagioli? Sono felice per lui» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG