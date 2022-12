Anche Andrea Agnelli ricorda Sinisa Mihajlovic nel giorno della sua scomparsa: il messaggio dell’ex presidente della Juventus

Andrea Agnelli si unisce al cordoglio per la prematura morte di Sinisa Mihajlovic, scomparso quest’oggi a 53 anni dopo una lunga lotta con la leucemia.

L’ex presidente della Juve, via Twitter, ha pubblicato un messaggio per salutare l’ex tecnico serbo per l’ultima volta: «Non solo punizioni, un vero spirito libero».

