Lucien Agoumè è uno dei nomi in uscita dall’Inter. Nelle ultime ore un club di Serie A ha effettuato un sondaggio per lui

Come rende noto La Gazzetta dello Sport, Lucien Agoumè ha suscitato l’interesse del Frosinone, neo promosso in Serie A. Ecco cosa scrive il quotidiano sul giocatore dell’Inter:

AGOUME’– Il club laziale nelle ultime ore ha sondato la disponibilità di Lucien Agoumé, centrocampista camerunense del 2002 rientrato all’Inter dopo il prestito in Francia al Troyes dove ha collezionato 15 presenze in Ligue 1. Agoumé sarà ceduto, probabilmente di nuovo a titolo temporaneo (il contratto con l’Inter scade nel 2025) e il Frosinone si è fatto avanti. Trattativa non facile: da quanto trapela il giocatore preferirebbe di nuovo una sistemazione all’’estero.

[…] Agoumé andrebbe a puntellare il centrocampo sia dal punto di vista tecnico che atletico. E’ un giocatore completo: può giostrare sia da play basso che da mezzala, dotato di un’ottima visione di gioco ed abile negli inserimenti. Sarebbe un’alternativa importante a Mazzitelli ma anche a Brescianini nel gioco delle coppie richiamato da Di Francesco.

L’articolo Agoumè: sondaggio da parte un club di Serie A proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG