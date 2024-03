Le parole del giornalista Stefano Agresti su quella che è stata l’ultima polemica nei confronti degli arbitri oggi

Su La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti propone questa analisi a proposito di un turno di Serie A piuttosto caldo sul fronte delle direzioni arbitrali:

«Arbitri che smarriscono la lucidità, innervosiscono le partite, le rovinano. Dovrebbero essere guidati dal regolamento e dal buon senso: non seguono né l’uno né l’altro. Sono lo specchio di un sistema che non funziona, che va cambiato. Sono state due serate nere, nerissime per la squadra guidata da Rocchi. Prima Lazio-Milan, poi Torino-Fiorentina: un doppio disastro»

