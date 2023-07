Il giornalista Andrea Agresti ha svelato un curioso retroscena di mercato riguardante Retegui: l’attaccante era già dell’Inter?

Intervenuto a Radio Radio Mattino, Agresti ha svelato il retroscena di mercato sull’Inter:

«Mateo Retegui l’aveva praticamente preso l’Inter a cinque milioni, è stato convocato in Nazionale e la sua valutazione è triplicata. E l’Inter ha ritenuto che, a quella cifra, non valesse la pena andare su Retegui e per questo non l’ha preso».

