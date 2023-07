Il giornalista Stefano Agresti è intervenuto a Radio Sportiva nella trasmissione Microfono aperto: il suo pensiero su Lukaku

Agresti è intervenuto su Lukaku e il rifiuto dell’Inter a Radio Sportiva:

«Oggi, vista così la situazione, l’atteggiamento di Lukaku è incomprensibile anche nei confronti del club Inter, al di là dei tifosi, verso i quali spesso non c’è rispetto. Non si capisce come mai l’attaccante ha fatto esporre così la società e poi ha interrotto le conversazioni, orientandosi verso la Juventus. La situazione è clamorosa perché il giocatore ha dichiarato di essere pronto a tutto pur di rimanere e invece sceglie la rivale»

L’articolo Agresti: «Situazione Lukaku clamorosa, atteggiamento incomprensibile» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG