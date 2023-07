Ore bollenti in casa nerazzurra: i dirigenti hanno comunicato al belga ed al suo club il loro ritiro dalla trattativa.

L’Inter non acquisterà Romelu Lukaku dopo essere venuta a conoscenza delle sue chiacchiere con la Juventus: Piero Ausilio ha comunicato prima al giocatore e poi al Chelsea la fine delle negoziazioni. I nerazzurri sono irritati ma non perdono ovviamente tempo alla ricerca di un altro centravanti: secondo Sky Sport l’obiettivo numero uno diventa Folarin Balogun, in passato accostato al Milan.

Alvaro Morata

Si tratta di un attaccante dell’Arsenal che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Reims segnando 22 goal il Ligue 1. Le altre ipotesi sono M’Bala Nzola dello Spezia, Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e Mehdi Taremi del Porto; anche sugli ultimi due ci sono i rossoneri.

