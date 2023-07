Calciomercato Fiorentina: il Liverpool guarda a Sofyan Amrabat in caso di cessione in Arabia Saudita in Arabia Saudita

Anche il Liverpool si aggiunge alle squadre che si sono messe in coda con la Fiorentina per Sofyan Amrabat.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il centrocampista marocchino sarebbe la prima opzione in caso di addio di Fabinho, che potrebbe andare in Arabia Saudita.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG