Rimandato ancora il primo gol in Arabia di Ronaldo, l’Al Nassr del portoghese esce sconfitta in Coppa per 3-1 contro l’Al-Ittihad.

Sotto 2-0 nel primo tempo, nella ripresa è Talisca a ridare le speranze all’Al Nassr, ma nel finale la squadra di casa trova il 3-1 che chiude i giochi.

