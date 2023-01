Ci sono dei problemi relativi al tesseramento ufficiale di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr. Tutti i dettagli

Un dirigente dell’Al Nassr, ai microfoni di AFP, si è espresso in merito al tesseramento ufficiale di Cristiano Ronaldo con il club saudita.

PAROLE – «L’Al Nassr non l’ha ancora registrato perché non c’è posto disponibile per un nuovo giocatore straniero, Ci vorrà una cessione o una risoluzione».

Secondo la stampa saudita, Jaloliddin Masharipov è il principale indiziato a lasciare l’Al Nassr per far posto a Cristiano Ronaldo.

L’articolo Al Nassr, problemi per Ronaldo: non può ancora essere registrato proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG