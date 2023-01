L’Al Nassr non vuole fermarsi al colpo Cristiano Ronaldo per il proprio reparto offensivo: nel mirino c’è anche Hazard

Cristiano Ronaldo ma non solo. L’Al Nassr, secondo quanto riferito da Footmercato, ha in mente di tentare il colpo Eden Hazard.

Il belga è in uscita dal Real, dove non ha mai giustificato l’investimento fatto per lui e potrebbe decidere di rilanciarsi al fianco di CR7. Un trasferimento che si completerebbe però la prossima estate.

L’articolo Al Nassr scatenato: dopo Ronaldo nel mirino c’è anche Hazard proviene da Calcio News 24.

