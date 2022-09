Cessione Sampdoria: lo sceicco Al Thani ha confermato l’intenzione di acquistare la società blucerchiata. Tutti i dettagli

Khalid Faleh Al Thani è uscito allo scoperto con una lettera che conferma la volontà dello sceicco emiro di acquistare la Sampdoria. Del gruppo interessato al rilevamento della società blucerchiata fanno parte anche l’ex calciatore Ivano Bonetti e il produttore cinematografico Francesco Di Silvio. Ecco il testo riportato dall’Ansa.

LETTERA – «Confermo il mio forte interesse per l’acquisizione della Sampdoria. Ho scoperto una bellissima città come Genova, la stupenda maglia della Sampdoria, mi è stata raccontata la gloriosa storia del club. Mi sono innamorato della città e della Sampdoria e ho deciso di acquistare il club. Abbiamo mandato una proposta al trustee dr. Vidal e siamo in attesa di procedere per arrivare nel più breve tempo possibile al closing».

