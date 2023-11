Il difensore del Real Madrid e dell’Austria, David Alaba, si è espresso così riguardo Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter

David Alaba si è espresso così su Marko Arnautovic. L’attaccante dell’Inter, nonché compagno di nazionale del terzino del Real Madrid, prova ad insidiare Toni Polster nella classifica dei marcatori della storia dell’Austria (quest’ultimo ha agito per vie legali per vedersi riconosciuti altri tre gol segnati con la maglia del proprio Paese, da aggiungere ai 44 assegnatigli in via ufficiale).

LE PAROLE DI ALABA – «Polster? Non so nemmeno cosa dire a riguardo, è un po’ divertente. Siamo felici di avere avuto Polster e siamo felici di avere Marko Arnautovic. Ovviamente teniamo le dita incrociate affinché Marko raggiunga questo record. Gli mancano ancora otto gol, cercheremo di aiutarlo anche se Toni ovviamente ha segnato un ottimo record».

