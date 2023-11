L’allenatore Leonardo Semplici ha espresso il suo parere su vari tecnici; molti gli elogi per il piacentino.

Leonardo Semplici nel corso di una lunga intervista concessa a TMW ha parlato di molti allenatori della Serie A. “Simone lo conosco bene, ha fatto un percorso eccellente. Alla Lazio si è costruito, ma allenare l’Inter è diverso, le pressioni sono tante e c’è la richiesta di vincere. Credo che la finale di Champions abbia dato a lui e ai giocatori convinzione e forza. Il lavoro della società, che gli ha messo a disposizione la rosa più forte, unito alla consapevolezza, hanno fatto sì che l’Inter sia diventata la squadra da battere e lui stia diventando un allenatore davvero importante”.

Jose Mourinho

Su Pioli

“Ha fatto un lavoro straordinario, perché ha vinto un campionato con la squadra che sulla carta non era la più forte. Ha dato continuità con un gioco piacevole, innovativo sotto certi aspetti. Quest’anno hanno cambiato tantissimi giocatori, è incappato in risultati non buoni ma poi ha battuto il PSG… Deve trovare la continuità, ma ci sono le qualità e le conoscenze per far tornare ad essere competitivo il Milan”.

Pareri sparsi sui colleghi

“Mou è un fuoriclasse dal punto di vista della strategia comunicativa, ci ha insegnato tanto. È all’avanguardia. Maurizio Sarri ha un modo diverso, comunque molto diretto. Critiche ad Allegri? Eccessive… E’ secondo in classifica e la Juventus ha avuto problemi extracalcio”.

L’articolo Semplici: “Inzaghi ha fatto un percorso eccellente, la finale di Champions ha dato convinzione anche a lui” proviene da Notizie Inter.

