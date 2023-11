Albertini dà fiducia a Pioli: «Merita di finire la stagione». Le parole dell’ex calciatore sulla situazione in casa Milan

Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di TMW della fiducia del Milan verso Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Penso sempre che dimissioni o licenziamento degli allenatori siano una sconfitta della società. Credo molto nel far concludere la stagione a un allenatore in generale. Pioli ha fatto veramente bene, tante volte nel calcio non rimangono crediti dal passato ma si gestisce il presente o si pensa al futuro. Pioli mi piace molto, poi diventa anche una cosa personale e non voglio entrare nelle vicissitudini degli allenatori ma per me Pioli merita di concludere l’anno»

