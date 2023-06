Il capitano delle Inter Women Lisa Alborghetti ha rilasciato un’intervista in cui racconta il proprio esordio calcistico…come portiere!

Sembra difficile da credere, eppure il Capitano Lisa Alborghetti, granitica difensore delle Inter Women, ha iniziato a giocare a calcio come portiere.

Il ruolo dell’estremo difensore continua ad affascinarla, e la calciatrice non esclude in futuro di poterlo ricoprire, come racconta ai canali ufficiali del club nerazzurro:

Gli inizi in porta, la fascia da capitano, il calcio come passione di una vita. Lisa Alborghetti si racconta in un’intervista esclusiva ed emozionante.

In collaborazione con @WS_adesso, Official Women’s Team Partner, il quinto appuntamento di Grow Together.#IMPartner pic.twitter.com/Ilk1eucL8Y — Inter Women (@Inter_Women) June 28, 2023

LE PAROLE- «Per una squadra la coesione è fondamentale. Bisogna essere colleghe nel momento che si ha un obiettivo ed è importante che sia uguale per tutte. Poi siamo tutte diverse, è difficile andare d’accordo, ma quando si scende in campo bisogna aver lo stesso obiettivo. Questo penso sia il segreto di una squadra vincente».

PORTIERE- «Gli inizi da portiere? Mi affascina tutt’ora, è sempre stato il mio ruolo preferito, non so il perché. Poi purtroppo non ho avuto la possibilità di giocare in porta, però in un futuro… Bisogna sfruttare ogni possibilità di giocare, non importa in che posizione. Un allenatore è sempre più predisposto ad avere una giocatrice che può ricoprire più ruoli. Io da centrocampista sono retrocessa in difesa e ringrazio chi mi ha usato in più posizioni in campo. I gol? Ne ho fatti un pò in carriera, sono a 49, mi manca il 50esimo. Non sono una realizzazione personale o per gli attaccanti ma per tutti. Sono felice di avere fatto gol con questa maglia e spero di farne altri»

L’articolo Alborghetti: «Ho iniziato a giocare a calcio come portiere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG