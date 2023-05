Il giornalista Alessandro Alciato è intervenuto a Tutti Convocati, dove si è espresso sul derby in arrivo tra Inter e Milan

Alciato si è soffermato così sul Derby tra Inter e Milan in programma martedì. Il suo pensiero a Radio 24:

“Viene difficile pensare ad un finale diverso rispetto a quanto abbiamo visto all’andata. L’Inter è in forma e non mi è piaciuto vedere il Milan che, in qualche modo, si è sottomesso agli ultras”.

L’articolo Alciato: «Derby di ritorno? Difficile immaginare un Inter-Milan diverso» proviene da Inter News 24.

