Gigi Buffon si è espresso così verso il Superderby di Champions League. Le dichiarazioni alla Milano Football Week

Buffon ha presentato così il Derby di Champions League tra Inter e Milan e la presenza ormai certa di Leao:

“Dal punto di vista tecnico no, ma da quello mentale sì può fare molto anche per i compagni, quando sai di poter contare su un giocatore straordinario tutti entrano in campo con più fiducia sapendo anche di avere più armi per far male. E in più condizioni anche l’Inter”.

