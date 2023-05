Il vice-allenatore dell’Inter Massimiliano Farris tiene alta la tensione del gruppo in ottica ritorno della semifinale di Champions.

Massimiliano Farris in conferenza stampa ha parlato anche delle condizioni fisiche di Calhanoglu e Correa. “I ragazzi ci stanno dando una grande mano, stiamo proponendo rotazioni e non è facile cambiare un blocco così di giocatori: le partite sono dispendiose, anche a livello mentale. Il campionato non è meno importante, nella prima parte abbiamo commesso diversi errori e avevamo necessità di rimetterci a posto in ottica corsa Champions”.

Joaquin Correa

“Infortunati? Per Calhanoglu era normale turnover, Correa ha avuto un piccolissimo affaticamento: aveva dato disponibilità a continuare, ma abbiamo preferito tenerlo a riposo in vista delle prossime partite, troppo importanti. Il Milan? La sconfitta non deve incidere in nessuna maniera, anche noi abbiamo avuto una partita trappola: c’è stato dispendio di energie. Ma noi siamo scesi in campo consapevoli dei risultati in ottica campionato, la Champions è un’altra storia. Le parole di Marotta La società ci è sempre stata vicina: queste parole e i risultati fanno piacere. Ma ora conta solo martedì, non possiamo alzare la testa, dobbiamo rimanere concentrati per provare a portare avanti quello che all’inizio era solo un sogno“.

