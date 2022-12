Toby Alderweireld, difensore del Belgio, ha parlato ai media al termine della sfida contro la Croazia al Mondiale

Toby Alderweireld si è presentato ai media dopo Croazia-Belgio 0-0 e si è commosso: «Jan Vertonghen e io siamo stati pesantemente criticati ultimamente. Abbiamo dimostrato quanto valiamo davvero contro la Croazia. Combattere contro le critiche è costato energia. Non so ancora se continuerò in nazionale, per 15 anni ho dato tutto. Adesso deve riflettere, ne parlerò con la mia famiglia prima di prendere una decisione».

L’articolo Alderweireld (Belgio): «Difficile combattere contro le critiche» proviene da Calcio News 24.

