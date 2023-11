Aldo Serena, ex di Juve Inter, ha parlato così in vista della sfida Scudetto dell’Allianz Stadium. Le sue dichiarazioni

Intervistato dall’AGI, il doppio ex di Juve e Inter Aldo Serena ha parlato così del match Scudetto dell’Allianz Stadium.

JUVE INTER – «Sono due squadre molto diverse, che hanno anche principi di gioco e costruzioni ben distinte. Sono sfide equilibrate, l’Inter farà la partita, la Juve cercherà di limitare la qualità dei nerazzurri, per poi ripartire veloce. Sono partite che restano nel bene e nel male e io ho segnato sia con la maglia dell’Inter che della Juve: le porto tutte nel cuore. Per la qualità dei singoli in attacco, penso che non ci siano grandi differenze in entrambe le squadre, se non nella costruzione del gioco e nella qualità del centrocampo nel passare i palloni agli attaccanti. Guardando i numeri, il vantaggio è per i bomber nerazzurri, ma i bianconeri non sono da meno».

JUVE – «La Juve è concreta ed efficace, concede poco allo spettacolo perché è molto sintetica nel gioco. E’ una squadra che fa della fase difensiva la sua forza, e in tutti i reparti giocano a chiudere gli spazi agli avversari, attenti a non dare linee di passaggio. Gioca con contrattacchi veloci e anche su situazioni da palla ferma, inoltre ha anche dei difensori validi sotto il profilo aereo. Il centrocampo è composto da incursori, non tanto da giocatori che sotto il profilo tecnico possono avere l’intuizione, la capacità tecnica di accompagnare davanti alla porta i propri attaccanti. Il reparto offensivo ha un valore altissimo, e volendo la costruzione di gioco potrebbe anche essere più immediata e consona alla qualità dei marcatori. A centrocampo, che è l’anima della squadra, la Juve e’ una squadra più fisica, l’Inter più tecnica».

